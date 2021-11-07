Такая Россия

Как в Тверской области восстанавливают усадьбу богатейшей семьи имперской России.

Памятники архитектуры в Тверской области рассыпаются прямо на глазах. Денег на их восстановление не хватает. Усадьба Рябушинских на окраине Вышнего Волочка сохранилась только благодаря местным краеведам. В 2018 году её хотели снести местные власти, но команда Дениса Ивлева отстояла дом. Уже три года волонтёры тратят собственные деньги на восстановление здания. Но нужен ли особняк местным жителям? Смотрите наш репортаж из Вышнего Волочка. Тут гибнет русская культура.

Серафима Свердлова, Маша Улазовская

«Такая Россия» — документальные короткометражные фильмы, рассказывающие о том, как живет Россия

—