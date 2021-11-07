Мнение: Помните “Мэн”

Американский документ 1962-го года https://nsarchive2.gwu.edu/news/20010430/northwoods.pdf о подготовке операции "Нортвуд" для свержения Фиделя Кастро и установления контроля над Кубой.

Интерес представляет раздел посвященный фабрикации предлогов для вторжения на Кубу.

1. Необходимо был создать эффект восприятия правительства Кубы как безрассудного и безответственного, представляющего тревожную и непредсказуемую угрозу миру.

2. Возможные варианты провокации для оправдания решительных действий против Кубы:

а) Акты провокации, саботажа и терроризма вокруг и внутри базы Гуантанамо

б) Может быть повторен инцидент с взрывом корабля в кубинском порту. Характерная приписка "Помните Мэн" (имеется ввиду взрыв броненосца "Мэн", который США использовали для нападения на Испанию)

в) Организация фейковой "кампании кубинского коммунистического террора в Майями или Вашингтоне"

г) Попытка угона гражданских авиалайнеров или пассажирских судов

д) Кубинский боевой самолет атакует и сбивает гражданский авиалайнер (!) следовавший через воздушное пространство Кубы в другую страну (!)

И так далее

Данный план был отвергнут президентом Кеннеди менее чем за год до его убийства в Далласе.

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