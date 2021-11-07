Мнение: Помните “Мэн”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Американский документ 1962-го года https://nsarchive2.gwu.edu/news/20010430/northwoods.pdf о подготовке операции "Нортвуд" для свержения Фиделя Кастро и установления контроля над Кубой.
Интерес представляет раздел посвященный фабрикации предлогов для вторжения на Кубу.
1. Необходимо был создать эффект восприятия правительства Кубы как безрассудного и безответственного, представляющего тревожную и непредсказуемую угрозу миру.
2. Возможные варианты провокации для оправдания решительных действий против Кубы:
а) Акты провокации, саботажа и терроризма вокруг и внутри базы Гуантанамо
б) Может быть повторен инцидент с взрывом корабля в кубинском порту. Характерная приписка "Помните Мэн" (имеется ввиду взрыв броненосца "Мэн", который США использовали для нападения на Испанию)
в) Организация фейковой "кампании кубинского коммунистического террора в Майями или Вашингтоне"
г) Попытка угона гражданских авиалайнеров или пассажирских судов
д) Кубинский боевой самолет атакует и сбивает гражданский авиалайнер (!) следовавший через воздушное пространство Кубы в другую страну (!)
И так далее
Данный план был отвергнут президентом Кеннеди менее чем за год до его убийства в Далласе.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет