 

Мнение: Помните “Мэн”

07.11.2021, 20:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский документ 1962-го года https://nsarchive2.gwu.edu/news/20010430/northwoods.pdf о подготовке операции "Нортвуд" для свержения Фиделя Кастро и установления контроля над Кубой.
Интерес представляет раздел посвященный фабрикации предлогов для вторжения на Кубу.

1. Необходимо был создать эффект восприятия правительства Кубы как безрассудного и безответственного, представляющего тревожную и непредсказуемую угрозу миру.
2. Возможные варианты провокации для оправдания решительных действий против Кубы:

а) Акты провокации, саботажа и терроризма вокруг и внутри базы Гуантанамо
б) Может быть повторен инцидент с взрывом корабля в кубинском порту. Характерная приписка "Помните Мэн" (имеется ввиду взрыв броненосца "Мэн", который США использовали для нападения на Испанию)
в) Организация фейковой "кампании кубинского коммунистического террора в Майями или Вашингтоне"
г) Попытка угона гражданских авиалайнеров или пассажирских судов
д) Кубинский боевой самолет атакует и сбивает гражданский авиалайнер (!) следовавший через воздушное пространство Кубы в другую страну (!)

И так далее

Данный план был отвергнут президентом Кеннеди менее чем за год до его убийства в Далласе.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / «Альтернативным сценариям» отказано

15.01 / Мнение: Долгосрочные источники

16.07 / Собянин объяснил отмену QR-кодов в Москве

24.09 / Лауреатом первой в истории Нобелевской премии по математике стал тунисец, посчитавший все европейские гендеры

22.08 / Мэр российского города на патриотическом митинге ко Дню флага прорекламировал онлайн-казино

13.04 / США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой

20.07 / Страшный рок на взлете: как погибла молодая звезда “Не могу сказать “прощай” Анастасия Иванова

15.01 / Юрист назвал законным требование ФСИН о реальном сроке для Навального

29.07 / Видео дня: принцесса Анна объясняет королеве Елизавете II, как пользоваться Zoom

22.11 / “Папа умер, его больше нет”: вдова скончавшегося от коронавируса блогера рассказала детям правду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика