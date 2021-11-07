 

Полиция разыскивает более ста шаманов, идущих в сторону Москвы

07.11.2021, 20:11, Разное
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Полицейские Урала и Сибири получили ориентировки на 112 мужчин и одну женщину, пешком идущих к Москве. Все разыскиваемые – шаманы различных культов, распространённых среди сибирских народов. Пока задержан только один из них.

В пятницу в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, шедшего по Сибирскому тракту со стороны Тюмени. Он представился Александром Габышевым и поначалу полицейские были уверены, что задержали якутского шамана Габышева. Однако из новосибирской психиатрической больницы, где содержится шаман, сообщили, что он находится в своей палате и в Екатеринбурге быть не может.

«Когда стало ясно, что задержанный – это не Габышев, мы выяснили, что его зовут Николай Дылыков, и он не якутский, а бурятский шаман. По примеру Габышева Дылыков отправился пешком из Улан-Удэ в Москву, но до задержания смог преодолеть только половину пути», – сообщили в полиции.

Шаман Дылыков заявил полицейским, что он лишь один из множества шаманов, идущих в Москву. Проверка показала, что местонахождение 113-ти бурятских, якутских, алтайских, тунгусских и других шаманов в настоящий момент неизвестно. Они покинули свои дома около месяца назад. На федеральных трассах выставлены посты с приказом не допустить проникновения в Москву лиц восточной внешности с посохами, бубнами и ритуальными чашами. Региональным психиатрическим диспансерам приказано срочно оформить учёт всех известных им шаманов как опасных психически больных.

В случае, если полиция не сможет оперативно задержать шаманов, этим займутся армия и Росгвардия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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