Мнение: Чашка кофе за 50 тысяч рублей, обжарка в турке и рекорд цен на еду

1. Раньше жулики часто маскировались под таксистов. Особенно сильно страдали иностранцы, не знающие русского языка — с них могли затребовать огромную сумму за поездку из аэропорта в центр Москвы или Петербурга. Оказывается, подобные схемы мошенничества до сих пор распространены в Венгрии, только там жулики наглее — вы можете пострадать даже не из-за поездки на такси, а из-за обычной чашки кофе:

https://lenta.ru/news/2021/11/01/budapesht/

Сотрудники кафе в Будапеште решили обмануть иностранного туриста и принесли ему чашку кофе за 210 тысяч форинтов (около 50 тысяч рублей). Об этом пишет Berliner Zeitung.

Турист из Германии, отдыхающий в популярном европейском городе, решил зайти в одно из столичных кафе и заказать себе чашку кофе. Мужчину очень возмутился, когда ему принесли счет на 210 тысяч форинтов (около 50 тысяч рублей), и отказался платить. В ответ официанты начали пугать его, что вызовут полицию, а также угрожать расправой.

Конфликт привлек внимание полицейского в штатском — владельцы кафе были арестованы по подозрению в вымогательстве. Сообщалось, что данная схема обмана распространена в Будапеште, поэтому правоохранительные органы часто ловят злоумышленников с поличным.

2. Арсений Кузнецов, чемпион мира по обжарке кофе, рассказывает, как он варит кофе в турке. Из видео ясно, почему лично я рекомендую или пользоваться электрическими кофемолками, или сразу покупать молотый кофе:

https://www.youtube.com/watch?v=VkhWnssBAlg

Как верно указывают читатели, Россия производит не только чемпионов мира по обжарке, но и кофемашины. Я знаю как минимум две марки — одну из Ярославля, одну из Петербурга.

3. Цены на еду в мире вернулись на уровень десятилетней давности. Напомню, что 10 лет назад они были настолько велики, что способствовали социальному взрыву в тех странах, которые зависимы от поставок продовольствия из-за рубежа. Так называемую Арабскую весну, – серию цветных революций, которая привела к нескончаемым войнам в Ливии и Сирии, – связывают в том числе и с ростом цен на продукты:

https://lenta.ru/news/2021/11/04/edarecord/

Мировые цены на еду рекордно выросли и превысили показатель 2011 года. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, подскочило до 133,2 пункта — на 3,9 процента выше сентябрьского уровня. Как отметили в ФАО, рост продолжается уже третий месяц подряд. В частности, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6 процента — до 184,8 пункта. Подобное повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло. Индекс цен на зерновые вырос на 3,2 процента (до 137,1 пункта). Причем сильнее всего подорожала пшеница, это произошло на фоне сокращения экспорта при активном спросе, также подорожал ячмень. Индекс цен на молочную продукцию вырос до 120,7 пункта: сильнее всего это отразилось на обезжиренном сухом молоке и сливочном масле.

К счастью, Россия с 2020 года является нетто-экспортёром продовольствия — мы продаём за границу больше еды, чем покупаем за рубежом:

https://www.rbc.ru/business/09/03/2021/604217269a79471196c1131b

Своего производства у нас хватает, чтобы решить любой продовольственный кризис. Почти по всем параметрам у нас достигнута продовольственная безопасность:

https://ruxpert.ru/Продовольственная_безопасность_России

Конечно, нам придётся продолжать закупать экзотические фрукты, кофе и так далее (всё то, что в России растёт с трудом). Однако из-за высоких цен на кофе или его дефицита, кажется, революции ещё никогда не начинались.