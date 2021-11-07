Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве

Щербинский суд Москвы отправил под арест последнего – четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве.

«Щербинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Араза Мусаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05.01.2022 года», – заявили РИА «Новости» в суде.

Прокуратура Москвы уточняет, что Аразу Мусаеву 18 лет.

Ранее старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова информировала, что в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых, организована проверка соучастников на причастность к иным преступлениям.

Сообщалось, что четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство. Напавшие на мужчину назвали потерпевшего инициатором конфликта

Напомним, конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.