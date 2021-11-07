 

США решили установить правила конкуренции с Китаем

07.11.2021, 19:50, Новости дня
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США хотят установить правила эффективной конкуренции с Китаем, в условиях которой американские интересы в мире будут обеспечены, сообщил в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Правильным будет думать о том, чтобы установить нормы эффективной конкуренции, в условиях которой США станут защищать свои ценности и продвигать собственные интересы, причем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, «задача американской политики на китайском направлении заключается в том, чтобы создать условия, при которых двум крупным державам пришлось бы действовать в рамках международной системы в обозримом будущем. «Мы хотим [установления] правил такого сосуществования в международной системе, что было бы благоприятно для ценностей и интересов США», – добавил Салливан.

Ранее сообщалось, что Китай выражает протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи. 



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