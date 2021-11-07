 

В Турции во время пешего похода погиб гражданин Украины – МИД

07.11.2021, 19:38, Новости дня
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“Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции”, – рассказал он.

По словам Николенко, украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими правоохранителями, а также поддерживают связь с туристами и родственниками погибшего.

Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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