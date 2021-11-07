“Колхоз вывели в люди”. Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад

“Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года поезд Киев – Москва привез меня в Москву. Блин, 32 года назад как миг! Так что для меня 7 ноября – моя личная знаковая дата!” – подписала публикацию 48-летняя певица.

“Колхоз вывели в люди, но колхоз из головы не вывели”, – прокомментировала фото kakpot.

“Здорово! Да, годы бегут! Наташа, вы – супер, так что все хорошо! Мы все вспоминаем прошлое! Пусть настоящее будет не хуже!” – написала dum_natka.

“Впереди Игорь Николаев”, – напомнила litvinenkonatalia9458 о первом муже певицы, российском композиторе Игоре Николаеве.

“Юная Наташа, ах, как хороша!” – оставила свой коммент nlnalawrowa.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. В интервью российской телеведущей Ксении Собчак Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой, и подчеркнула, что простила измену.

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