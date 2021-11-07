 

Мнение: Наглость или армейская тупость?

07.11.2021, 19:22, Разное
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Сегодня очередной перл выдал министр обороны Шойгу: он решил похвастать, что в армии под его чутким руководством “преодолен ковид”.

РИА Новости. Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как в армии это достигается, хорошо известно. Всем военным просто тупо отдали приказ привиться – ну и кранты: что такое “права” в армии понимают слабо, приказ не обсуждается – все покорно идут под иглу. Заодно под метелку попадают и все “срочники”: государство цинично пользуется тем, что хоть и всего год, но молодые люди оказываются в его полном распоряжении, и всех тоже успешно “прокалывают”, благо из казармы не убежишь.

Насилие над “срочниками” тут на самом деле прямое – но что говорить, если и всю страну у нас собираются превратить в такую же казарму, только очень большую? Словом, чем гордится Шойгу, не совсем понятно: привить армию для министра обороны – дело нехитрое, все равно что избить связанного по рукам и ногам спецназовца. Приказ подписал – и вся недолга.

Что ж касается “успехов” – то тут тоже все ясно без очков любому, знакомому с ковидной статистикой: во всех странах подавляющая (более 80%) часть смертности “от ковида” приходится на контингент 60+. То есть – как раз на тот, который в армии не представлен!

Более того: основную массу “армейцев” составляют “нижние чины”, или люди до 30 лет. А они, как известно, от ковида вообще практически не умирают (и прививки тут ни при чем). Так и получается, что “смертность в армии от ковида ниже в 45 раз”. “Не на 45%, а в 45 раз! – специально отметил довольный министр”.

Источник: Размышления вольного социолога



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