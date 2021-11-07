Мнение: Уровень доверия к ливийским структурам

Занимательное от USAID.

Исследование в Ливии выявило, что самой популярной структурой в Ливии является ЛНА Хафтара (к слову, бывший агент ЦРУ), которую поддерживает РФ (оружие, техника, ЧВК) и еще большая группа товарищей (Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Судан и т.п.)

ЛНА полностью или частично доверяют 68% опрошенных и она с огромным отрывом опережает все друие военные и гражданские сруктуры действующие на развалинах Ливии.

В тоже время, ПНС Ливии (формально легитимное правительство Ливии до недавнего времени), который поддерживает Турция (оружие, техника, ЧВК, регулярные силы) и Катар, пользуется поддержкой всего 15% опрошенных.

Да и в целом, структурам на востоке Ливии доверяют куда как больше людей, нежели структурам на западе.Сам же акцент на роль ЛНА прозрачно намекает, что Ливия так или иначе беремена военной автократией, которая заменит или дополнит "демократического президента", когда/если его выберут.

Турки по этому поводу заявляют, что это часть атаки США на Эрдогана и на самом деле турецкии позиции в Ливии более устойчивые.

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