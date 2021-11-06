“Самая горячая”, “Богиня”. Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов

Певица позировала перед камерой в черном топе и трусиках. Также она дополнила свой образ кроссовками и крошечной сумочкой и слегка распустила волосы.

Сайрус фотографировалась в гардеробной, полной вещей, в частности обуви на все сезоны. На последнем фото певица показала себя топлес.

“Обувь, которая продает семя сама”, – написала Сайрус.

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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

“Майли. Богиня Майли”, – прокомментировала ley_c6.

“Самая горячая”, – добавила joliescyrus.

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале “Ханна Монтана”. В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

В ее дискографии семь студийных альбомов.

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