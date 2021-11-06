Минздрав Украины хочет ввести “ковидную амнистию” для тех, кто купил COVID-сертификат, но хочет вакцинироваться

“Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой “ковидной амнистии”. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в электронную систему здравоохранения и видит, что не может привить [поскольку данные о вакцинации уже внесены в систему]. Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать”, – рассказал он.

Он также подчеркнул, что специальная комиссия будет проверять случаи, когда вакцинированный от COVID-19 пациент тяжело перенес болезнь или умер. “Будет рассматриваться комиссионно, чтобы смотреть факторы, что произошло и почему человек умер”, – пояснил министр.

Министр отметил, что во время таких проверок будут выявлять случаи покупки поддельных сертификатов, пишет “Интерфакс-Украина”. “Как правило, если человек тяжело переносит COVID, он очень часто признается, что у него фальшивый сертификат о вакцинации”, – сказал он.

Он добавил, что среди госпитализированных за день в среднем от 4% до 6% вакцинированных.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В 80% случаев подделок COVID-сертификатов речь идет о простом мошенничестве, когда подделываются только бумаги, говорили в Минздраве. Если же врач внес данные о фейковой прививке в электронную систему здравоохранения, то в “Дії” удастся сгенерировать настоящий сертификат. Если вина медика в таких действиях и сам факт подделки данных будут доказаны, COVID-сертификат должен быть аннулирован.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября.

По состоянию на 6 ноября в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, умерли 71,6 тыс. человек.

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