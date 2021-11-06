 

65% украинских подростков считают, что им придется воевать за Украину – опрос по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера”

06.11.2021, 17:38, Новости дня
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Авторы опроса задали участникам вопрос: “Думаете ли вы, что вашему поколению придется воевать за Украину?”

65% опрошенных ответили, что им придется воевать, 35% – что нет. При этом, как отмечают авторы опроса, и мужчины, и девушки “одинаково воспринимают опасность”.

В разрезе регионов больше всего тех, кто считает, что им придется воевать, в центральной Украине (70%). На Юге таких 59%, Западе – 67%, Востоке – 59%.

Скриншот: Shuster online / YouTube

Опрос был проведен 5 ноября на онлайн-платформе Liberty Report среди 382 респондентов в возрасте 16–18 лет. Погрешность выборки 5% с доверительной вероятностью 95%.

https://www.facebook.com/shusteronline/videos/348955887029200/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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