Прокуратура направила в суд дело подозреваемого в поджоге офиса омбудсмена и Верховного Суда в Киеве

В прокуратуре напомнили, что 26 августа днем мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда на улице Орлика.

По информации следствия, 51-летний уроженец Херсона “четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия”. Он передвигался на моноколесе.

“Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем”, – заявили в прокуратуре.

Ущерб от поджогов оценили на сумму почти 100 тыс. грн. В отношении обвиняемого заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяемый. В настоящее время он находится под стражей.

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Контекст:

26 августа в офис омбудсмена в Киеве мужчина бросил “коктейль Молотова” и пытался поджечь здание Верховного Суда. Горели двери обоих зданий, никто не пострадал. Подозреваемого задержали, он пытался скрыться на моноколесе.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд в Киеве арестовал подозреваемого, определив альтернативную меру пресечения в виде залога на сумму около 95 тыс. грн.

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