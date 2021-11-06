 

Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве

06.11.2021, 17:00, Новости дня
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В Сети публиковано новое видео, снятое камерами наблюдений в одном из магазинов в Новой Москве, куда во время драки с приезжими забежал пострадавший мужчина.

Судя по кадрам, опубликованным «Известиями», мужчина, активно жестикулируя, пытался что-то объяснить посетителям и работникам магазина. Нападавших в кадре не видно.

Накануне в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках.

Позднее там прошли полицейские рейды, а местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины.

Ранее сообщалось о нападении в Новой Москве молодых людей на мужчину с ребенком. Четвертого участника драки задержали 6 ноября. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство».



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