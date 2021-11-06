 

Снявший украинский флаг со здания торгового центра гражданин РФ задержан в Виннице

06.11.2021, 17:00, Новости дня
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Полиция в Виннице задержала гражданина России, который на спор с друзьями снял со здания торгово-развлекательного центра государственный флаг Украины, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба нацполиции.

«Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, мужчина взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников», – приводит ТАСС сообщение полиции.

По данным правоохранителей, 35-летний мужчина, оказавшийся гражданином России, был пьян. Он задержан. По его словам, в Винницкую область он приехал в гости к родственникам, а флаг снял на спор со знакомым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК Украины

Ему грозит либо штраф в размере до 1 тыс. 280 долларов, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.



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