 

Мурашко сообщил об отправке в регионы дополнительных объемов «Спутника лайт»

06.11.2021, 17:00, Новости дня
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство отмечает высокую потребность регионов в вакцине «Спутник лайт». О поставках министр сообщил во время рабочей поездки в Рязанскую область.

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», – цитирует главу российского минздрава ТАСС.

Ранее журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорилось о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В статье указывается, что вакцина вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. Спонсором исследования стал РФПИ. 



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