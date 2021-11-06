Мурашко сообщил об отправке в регионы дополнительных объемов «Спутника лайт»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство отмечает высокую потребность регионов в вакцине «Спутник лайт». О поставках министр сообщил во время рабочей поездки в Рязанскую область.

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», – цитирует главу российского минздрава ТАСС.

Ранее журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорилось о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В статье указывается, что вакцина вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. Спонсором исследования стал РФПИ.