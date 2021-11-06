А-образная юбка, платье в стиле ампир и аксессуары: несколько уловок, как отвлечь внимание от широких плеч у девушек

С помощью правильно подобранной одежды можно создать гармоничный силуэт и скорректировать изъяны фигуры. Женщины с типом фигуры “перевернутый треугольник” часто хотят сделать свои плечи меньше. В этой статье мы расскажем, как с помощью аксессуаров и одежды скорректировать силуэт и сделать его пропорциональным.

Используйте украшения

Чтобы отвлечь внимание от массивной плечевой линии, используйте украшения. Длинные подвески, создающие вертикальную линию, как показано на фото, являются главной акцентной деталью в образе.

Темный верх, светлый низ

Обычно у девушек с типом фигуры “перевернутый треугольник” узкие бедра и тонкие ноги. Чтобы визуально уравновесить силуэт, выбирайте брюки яркого цвета. Они сделают акцент на нижней части тела.

Если вам не по душе яркие цвета, подойдут и брюки в светлой гамме. Сочетайте их с черным верхом: топом, блузой, джемпером. Белый низ привлечет все внимание к себе.

Футболка с контрастными рукавами реглан

Зачастую футболки имеют контрастные рукава ренлан. Особенно хороши регланы с темными рукавами. Темная расцветка маскирует широкую плечевую линию.

Комбинируйте облегающий верх с простыми джинсами. Такой образ подходит для каждодневных выходов и понравится поклонникам комфортного стиля. Дополнить сочетание футболки-реглана и джинсов можно как спортивным бомбером, так и блейзером свободного кроя.

Выбирайте юбки А-образного силуэта

Расклешенная юбка прибавляет объем внизу и делает плечи не такими большими. Хороши модели из самых различных материалов: кожи, шерсти, замши, вельвета или твида.

Для холодного сезона предпочтительны юбки из натуральных материалов – они хорошо сохраняют тепло. Идеальна длина миди – так ноги будут в тепле. Чтобы сформировать пропорциональный силуэт, выбирайте юбку на завышенной талии, можно с акцентным поясом.

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Надевайте удлиненный кардиган прямого кроя

Длинные кардиганы прямого кроя визуально вытягивают силуэт. Зрительно вы кажетесь стройнее и выше, а также отвлекаете внимание от выдающейся плечевой линии.

Приемлемы кардиганы как с рукавами, так и без рукавов. Стильно смотрятся модели из трикотажа, стеганых материалов, твида, плотного кашемира.

Сочетайте удлиненный кардиган с чем-то контрастным, чтобы визуально создать вертикальную линию. К примеру, темно-синий кардиган хорошо смотрится со светло-серой футболкой и черными брюками.

Вещи с V-образным вырезом

Чтобы визуально сделать плечевую линию уже, девушкам стоит надевать топы, футболки и платья с глубоким, но узким V-образным вырезом. Он смотрится не так открыто, как обычное глубокое декольте, но при этом делает акцент на груди, а не на плечевой зоне.

Наличие глубокого выреза предполагает, что вся остальная одежда должна быть закрытой. Так, открытую черную футболку можно замиксовать с простыми джинсами прямого кроя или черными зауженными брюками.

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Платье в стиле ампир

Женщинам с широкими плечами стоит присмотреться к платьям в стиле ампир. Такой крой характеризуется сильно завышенной талией. Главный акцент делается на груди.

За счет своего кроя такое платье визуально делает ноги длиннее, а вы при этом кажетесь выше. Платьице в стиле ампир можно носить даже зимой. Сочетайте его с грубыми ботинками и длинным пальто.

Джинсы бойфренды

Бойфренды уравновешивают тип фигуры “перевернутый треугольник” и привлекают внимание к бедрам. Они подходят для составления расслабленных повседневных луков и комбинируются с романтичными блузами, классическими рубашками и спортивными топами.

Вы можете носить бойфренды с удлиненной рубашкой и заправлять ее внутрь. Не менее стильно смотрятся аутфиты с укороченными топами. Зимой поверх топа можно надеть плотный трикотажный кардиган или пиджак оверсайз.