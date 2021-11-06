 

Ксения Бородина в образе гадалки покорила жюри “Ледникового периода”

06.11.2021, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная российская ведущая Ксения Бородина покорила членов жюри проекта «Ледниковый период» образом гадалки. Судьи не могли сдержать положительных эмоций после проката.
В начале выпуска были озвучены данные турнирной таблицы. Последние две строчки занимали ведущая Ксения Бородина и актриса Янина Студилина. Голосование зрителей сыграло свое, и в проекте осталась ведущая.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев уже устали находиться в конце турнирной таблицы. Многие считают, что постоянные номинации разозлили пару и вдохновили на новый номер. Ведущая скандального реалити появилась на льду в образе эффектной гадалки, ей подобрали одежду в стиле женщины-вамп. Сюжет предполагал, что на сеанс к ней приходит прилежный мальчик.

Судьи оценили выступление Бородиной и Соловьева в 11,84 балла. Все единогласно отметили, что за последнюю неделю катание ведущей заметно улучшилось. В то же время олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что не смогла не поставить максимальную оценку. В целом номер, который показала пара, она назвала лучшим с момента начала проекта. Фигуристка рада, что Ксения Бородина прогрессирует и не останавливается, несмотря на то, что ранее оценки были не такими высокими.

Свой комментарий дал и Максим Траньков. Фигурист отметил, что Ксения Бородина в новом номере заявила о себе как о самостоятельной единице, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Ни фактов, ни доказательств: суд рассмотрит резонансное дело Александры Лисицыной

17.01 / Мнение: Ветеринарное сообщество

05.02 / «Левада»: уровень доверия Путину опустился до 29%

07.04 / Мнение: Фантомная боль

26.02 / Дипломаты вернулись в Россию из Северной Кореи на дрезине

30.10 / Официантки пожаловались в Тик Ток на новую форму, она их не устраивает, ведь она слишком короткая — и это правда перебор

11.11 / Загадочные люди планеты. Несколько известных случаев реинкарнации

08.01 / Генетики сообщили, что у многих пар однояйцевых близнецов ДНК имеются различия

03.05 / Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей

23.06 / Горячая трава: зачем мульчировать огород ферментированной массой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика