Ксения Бородина в образе гадалки покорила жюри “Ледникового периода”

Известная российская ведущая Ксения Бородина покорила членов жюри проекта «Ледниковый период» образом гадалки. Судьи не могли сдержать положительных эмоций после проката.

В начале выпуска были озвучены данные турнирной таблицы. Последние две строчки занимали ведущая Ксения Бородина и актриса Янина Студилина. Голосование зрителей сыграло свое, и в проекте осталась ведущая.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев уже устали находиться в конце турнирной таблицы. Многие считают, что постоянные номинации разозлили пару и вдохновили на новый номер. Ведущая скандального реалити появилась на льду в образе эффектной гадалки, ей подобрали одежду в стиле женщины-вамп. Сюжет предполагал, что на сеанс к ней приходит прилежный мальчик.

Судьи оценили выступление Бородиной и Соловьева в 11,84 балла. Все единогласно отметили, что за последнюю неделю катание ведущей заметно улучшилось. В то же время олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что не смогла не поставить максимальную оценку. В целом номер, который показала пара, она назвала лучшим с момента начала проекта. Фигуристка рада, что Ксения Бородина прогрессирует и не останавливается, несмотря на то, что ранее оценки были не такими высокими.

Свой комментарий дал и Максим Траньков. Фигурист отметил, что Ксения Бородина в новом номере заявила о себе как о самостоятельной единице, пишет портал «Политэксперт».