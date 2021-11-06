 

“Бомба”. Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру

06.11.2021, 16:42, Новости дня
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Певица поделилась несколькими фото, на которых предстала в белой блузке с фигурными рукавами и латексном платье.

“Яна ты просто супер. Прикид – бомба”, – прокомментировала sashareva50.

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Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

В посте Jerry Heil спросила своих фанатов, что бы они выбрали – поездку в США или деньги. Вопрос связан с недавней победой певицы в международном конкурсе для музыкантов Djooky Music Awards. Она получила возможность записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Однако пока что певица не может выехать в Штаты, так как у нее нет прививки. В Instagram она писала, что планировала “ждать до последнего, хотела посмотреть, как друзьям живется”. Теперь она ищет, где привиться однокомпонентной вакциной Jomhson & Jonhson (в Украине ее нет).

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Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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