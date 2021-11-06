 

Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона – “Схемы”

06.11.2021, 16:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В распоряжении журналистов оказалось письмо от главы Офиса президента Андрея Ермака, датированное 10 ноября 2020 года. Он обратился в Кабинет Министров с просьбой внести представление о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА. Впоследствии его кандидатуру согласовали на заседании правительства.

Как выяснили “Схемы”, за четыре дня до письма от Ермака, 6 ноября, облгосадминистрация сделала вывод, что Гриневецкий попадает под действие закона “Об очищении власти”. Эту проверку в ОГА провели, когда Гриневецкий подавался еще на должность заместителя председателя. На основании такой проверки в назначении ему было отказано.

Фото: radiosvoboda.org

Журналисты отмечают, что закон запрещает быть у власти тем, кто был на руководящих должностях Компартии во времена Советского Союза. Гриневецкий, согласно его официальной биографии, с 1990-го по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области.

Действовало люстрационное заключение и 27 ноября 2020 года – в день, когда президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого председателем ОГА.

К тому моменту Гриневецкий уже имел решение Одесского окружного админсуда в свою пользу – о противоправности отказа ему занимать государственный пост, но это решение еще не вступило в законную силу. Это произошло через две недели после президентского указа – 14 декабря 2020-го, когда появилось решение апелляционной инстанции.

В комментарии журналистам Гриневецкий заявил: “Закон абсолютно четко выписывает процедуру, которую я прошел. Более того, я еще подкрепился решениями судов”.

Контекст:

Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик), в 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет “Механизация сельского хозяйства”.

Он был нардепом VI и VII созывов, в ноябре стал депутатом Одесского областного совета от партии “Доверяй делам” мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет “Думская”.

27 ноября Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого на должность главы Одесской областной государственной администрации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / 24 канал – украинский учебник по истории оказался похож на пособие по христианской этике

24.09 / В Украине ученики после самоизоляции не обязаны делать тест и приносить в школу справку

16.10 / Главу Евпатории отстранили от должности

29.09 / Политолог: Искусственный интеллект не сможет заменить парламент

21.06 / Крикалева оставили курировать пилотируемые программы в Роскосмосе

24.09 / КГБ Беларуси объявил о задержании “киллера”, который должен был убить “руководителей высокого ранга”

23.02 / Украинский оркестр из Китая получил престижную премию в США

18.10 / Das Erste – Дамаск и оппозиция согласились приступить к разработке новой Конституции Сирии

12.10 / “Прекрасная испаночка, “Облико морале”. Каменских позировала на отдыхе, прогнувшись в спине

26.11 / Onet – политика «Права и справедливости» обрекает Польшу на мировое одиночество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика