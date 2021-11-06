 

Работников «красной зоны» в госпитале Екатеринбурга отблагодарили пирогами

06.11.2021, 16:06, Новости дня
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Депутат Госдумы Жанна Рябцева вместе с волонтерами акции #МыВместе и при поддержке благотворителей передала сотрудникам «красной зоны» в госпитале в Екатеринбурге вкусные подарки: большие наборы молочной продукции, свежеиспеченные пироги, печенье, пирожные и торты.

В госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге развернута одна из самых крупных «красных зон» в регионе. Депутат Госдумы Жанна Рябцева поблагодарила медиков за самоотверженную работу в пандемию и передала подарки для всего персонала.

Впервые Госпиталь для ветеранов войны был перепрофилирован под лечение больных с коронавирусом в мае 2020 года, с тех пор врачи практически постоянно работают в «красной зоне» с тяжелыми больными. В госпитале на смену ежедневно выходит порядка 130 человек. Сегодня участники акции #МыВместе приготовили приятный сюрприз каждому из них.

«Я приятно удивлена участием наших партнеров – фирмы «Некрасово». Они подготовили такой объем продукции! Там пироги, пирожные, сыры и другая молочная продукция. Врачи в шоке в хорошем смысле этого слова. Все вкусное, свежее, горячее. Мы просто говорим спасибо врачам! Мы видим, что медикам приятно, они нас искренне поблагодарили и пожелали никогда не попадать в такие госпитали, не болеть, быть здоровыми! В непростой период, в очередную волну пандемии, важно помогать друг другу, чувствовать рядом плечо. Мы ежедневно помогаем здравоохранению, и они это замечают. Будем продолжать. Вместе справимся!», – написала Рябцева в Facebook.

Жанна Рябцева, как депутат новой волны, неоднократно участвовала в организации добровольческой помощи для врачей области. Поддержание позитивного настроя у медицинских сотрудников – одна из задач волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Полтора года волонтеры доставляют продукты питания и лекарства гражданам, находящимся на самоизоляции, оказывают помощь в медицинских учреждениях и колл-центрах, ведут просветительскую деятельность о вакцинации и многое другое.



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