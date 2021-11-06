Жители Новых Ватутинок заявили о готовности собирать народные дружины

В Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком прошли полицейские рейды, а местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины, пишут СМИ.

«Очень много полиции было, постоянно патрулировали. Всех брали, кого только возможно. Мигранты убегали через поля. Мигрантов много, потому что много строек, много нелегальных строек. Многие сдают квартиры мигрантам. В районе много людей неславянской внешности», – сообщила москвичка каналу «360».

По ее словам, хоть в субботу на улицах и стало спокойнее, но в чатах люди все же настроены на дружины, так как мало кто верит, что это спокойствие продлится долго. Идея с народными дружина появилась давно, отметила она.

Женщина добавила, что в район приезжают жить много семей с детьми, но нет защиты. Еще одной проблемой она назвала отсутствие детской травматологии.

Между тем председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский объяснил, почему жители столицы стали нетерпимее к хулиганствам.

«Первая причина – это развитие современных коммуникаций. События, которые проходили раньше, просто не снимались на видео и не выкладывались. Сейчас это все выкладывается – получается резонанс. Это основная причина того, что мы часто видим какие-то моменты», – сообщил эксперт.

На нетерпимость к хулиганствам повлияло снижение пьянства и алкоголизма, наркомании, развитие сферы досуга и другие факторы, а также то, что люди просто стали добрее, добавил Московский.

Ранее сообщалось о нападении в Новой Москве молодых людей на мужчину с ребенком. Четвертого участника драки задержали 6 ноября. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство».