 

РПЦ выступила за переход к жестким мерам карантина

06.11.2021, 16:06, Новости дня
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По мнению председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, чем быстрее РФ введет карантинные меры против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами, тем будет лучше.

«Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек – это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк», – сообщил митрополит в передаче «Церковный мир» на канале «Россия 24», передает РИА «Новости».

Смертность от коронавируса он назвал общенациональной катастрофой, отметив, что никакой «революции» после ужесточения мер не случится.

Говоря о вакцинации, митрополит отметил, что выступающие за вакцинации верующие опираются на опыт Русской православной церкви, а противники продолжают находиться под влиянием мифов.

Священнослужитель рассказал о жизни священника Тихона Шаламова, который в конце XIX века и в начале ХХ века был миссионером на Аляске. По словам митрополита, Шаламов ездил по селениям, где проповедовал слово Божие, служил литургию, крестил, венчал, отпевал, а при себе всегда имел вакцины от оспы, он прививал местное население, спасая людей.

«Поэтому позиция тех людей церкви, которые выступают за вакцинацию, основана на многолетнем церковном опыте, а позиция тех, кто выступает против вакцинации, как правило, основана на разного рода мифологии», – заключил митрополит.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости Бога, чтобы избежать экологических кризисов. 



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