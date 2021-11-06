Ноябрьский маникюр по гороскопу: трендовые цвета и дизайны для каждого знака зодиака

Собираетесь обновить маникюр, но нет совершенно никаких идей? Попробуйте принять во внимание то, что касательно ваших ноготков говорят звезды! Вот рекомендации по выбору цвета и дизайна от астрологов!

Овен: яркий и оригинальный дизайн

Девушки Овны отличаются от представительниц других знаков зодиакального круга своей удивительной харизмой, мощной энергетикой и творческими способностями. Наверное, именно поэтому звезды рекомендуют им яркий дизайн с обилием оттенков, рисунков и декоративных элементов. Откажитесь от красного цвета хотя бы до следующего месяца!

Телец: нюдовые оттенки

В ноябре астрологи рекомендуют обратить внимание на нежную нюдовую палитру. Такие оттенки подойдут любой представительнице знака независимо от ее возраста, образа и сферы занятий. Уместен классический френч или нежный монохромный маникюр. Хочется чего-то оригинального? Дополните маникюр минималистичным рисунком.

Близнецы: сияние

Что мы знаем о девушках Близнецах? Они общительны, креативны, творчески подходят абсолютно ко всему. Сияние и красота их внутреннего мира должны найти отражение и на ноготках! Сделайте оригинальный яркий маникюр, добавьте стразы и глиттер. Совершенно не обязательно декорировать всю ногтевую пластину, хватит и сияющих кончиков ногтей на нескольких пальцах.

Рак: колор-блок

Барышни этого непростого знака любят выглядеть нестандартно. В этом может помочь даже маникюр, главное, чтобы он был оригинальным. Попробуйте градиент или модный колор-блок. Цвета могут быть любыми: от ярких до пастельных. Попробуйте в этом месяце скомбинировать васильковый, кофейный, молочный, коралловый и перламутровый.

Лев: вишневый оттенок и золото

Представительницам этого огненного знака в ноябре стоит попробовать сделать маникюр в насыщенных бордовых, винных или вишневых тонах. Добавить элегантности и яркости можно с помощью золотых деталей. Например, отлично подойдет фольга.

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Дева: серые тона

Барышни Девы нежны, романтичны и мечтательны. Однако, несмотря на всю их внешнюю хрупкость, они умеют давать отпор и стоять на своем. Проявить характер в ноябре поможет маникюр любого оттенка серого, украшенный крошечными жемчужинками. Серый кажется вам слишком уж скучным? Попробуйте омбре – вы точно влюбитесь в этот изысканный вариант маникюра!

Весы: лавандовые тона

Больше всего девушки, появившиеся на свет под этим знаком зодиакального круга, ценят свой внутренний покой и ощущение гармонии. Для того чтобы внешний образ дополнял внутренний мир, следует взять для маникюра нежные лавандовые оттенки. От дополнительного дизайна лучше отказаться, вместо него наденьте необычное кольцо или браслет.

Скорпион: осенняя классика

Девушки этого знака загадочные и эксцентричные. Неудивительно, что им подойдет практически любой дизайн маникюра. В ноябре лучшие варианты для Скорпионов – это черные, красные и нюдовые оттенки. Кажется слишком скучным? Добавьте матовый топ.

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Стрелец: спокойный маникюр

Этот год был непростым, вы многое пережили и ужасно устали. Пусть маникюр в ноябре будет для вас временем расслабления: попросите о дополнительных процедурах – таких, например, как массаж. Что касается выбора цвета лака, отдавайте предпочтение нежным и спокойным тонам, соединяйте их с перламутровым пигментом и глянцевым топом.

Козерог: перламутровые ноготки

Люди, окружающие Козерогов, отлично знают, что девушки этого знака обладают удивительной силой воли и сдержанностью. Хочется удивить всех и раскрыть новые грани характера? Используйте перламутровые втирки! При этом попросите мастера маникюра подобрать контрастные оттенки. Обычно такой дизайн украшает всего пару ноготков, но вы, если хотите, можете позволить себе и больше!

Водолей: яркие оттенки

Что делают Водолеи в ноябре? Обычно хандрят и испытывают острую потребность в ярких сочных красках. Самый простой способ – сделать яркий маникюр. Пусть ноготки будут оранжевыми, желтыми, синими или цвета фуксии. Еще один неплохой вариант – нежно-розовый тон с простым и лаконичным дизайном в виде линий и точек.

Рыбы: цветной френч

Барышни этого знака зодиака настоящие ценительницы творчества (во всех его проявлениях). Неудивительно, что они могут по достоинству оценить оригинальное и яркое оформление ноготков! Отправляясь на маникюр, попросите мастера сделать разноцветный френч. Каждый ноготь должен быть оформлен в отдельном цвете, например, красном, зеленом, желтом, фиолетовом и т. д.