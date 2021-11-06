“Вы как сестры”. Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь

“Сегодня тебе 23 года! Дочка, так быстро летит время! Лови каждый миг, каждый день, ставь перед собой цели и достигай их, потому что таким образом мы наполняемся, становимся личностями и сильными духом людьми. Хорошей тебе поездки в этом прекрасном мире! Встречай на своем пути искренних людей, друзей и хороших парней. Счастья и крепкого здоровья тебе! Моя Уляся, какая же ты уже взрослая”, – подписала снимки 40-летняя Матвиенко.

“Поздравляю, прекрасный возраст! И маму поздравляю! Вы как сестры”, – прокомментировала пост zahidna.

“Многая лета, красотка! Целеустремленная, сильная и уверенная! Так держать”, – пожелал rostickdesign.

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A post shared by Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Контекст:

Тоня Матвиенко стала широко известна в 2011 году, когда заняла второе место на проекте “Голос країни” на “1+1”, уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью, певицей Ниной Матвиенко выпустила альбом “Нове та найкраще”.

Тоня Матвиенко в 2017 году вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).

Певица вместе с мужем и дочерью проживает в доме своей матери.

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