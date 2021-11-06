“Слишком откровенно”, “Зачем так трусы скручивать”. Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы

На снимках она позирует в ярко-желтом купальнике, выпячивая пятую точку на камеру. Также на фото запечатлен и ее пятилетний сын Давид, а также ее подруга Наталья Василенко.

“По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как попу фоткать да греть. Сорян. Наташка, как мой ответственный за мои красивые фото партнер, сделала эти шедевры”, – написала Стужук.

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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

“Зачем так трусы скручивать?” – поинтересовалась abramkova.

“Нет, ну это уже слишком откровенно”, – написала avon_tina_mark.

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года.

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