В Минздраве рассказали, как часто привитые украинцы попадают в больницу с COVID-19

Речь идет о людях, получивших как одну, так и две дозы.

По словам министра, все остальные, более 90% пациентов в больницах с COVID-19, не получили ни одной прививки. Он добавил, что такая же ситуация среди инфицированных.

“Также 4–6% вакцинированных в среднем есть среди новых случаев. К примеру, обнаружили 27 тыс. новых случаев. Из них 4–5% – это регистрация болезни у вакцинированных”, – сказал министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

По состоянию на 6 ноября в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, умерли 71,6 тыс. человек.

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