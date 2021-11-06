 

Кива расстрелял портреты Бандеры и Шухевича. Видео

06.11.2021, 15:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

6 ноября в Украине отмечают День освобождения Киева.

“Мы, члены организации антифашистского движения “Патриоты – За жизнь”, решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды”, – заявил политик и начал стрелять по мишеням – портрету нацистского фюрера Адольфа Гитлера, а также портретам лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

После этого Кива пошел к памятнику советского военачальника Николая Ватутина, стал на колено и возложил цветы.

https://www.facebook.com/kivaillya/videos/3021396814750402/

Контекст:

Из-за предыдущего подобного ролика, снятого Кивой, открыто уголовное производство, сообщили в Офисе генпрокурора. 15 октября, в день убийства Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером “антифашистского движения” в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.

Шухевич – украинский политический и государственный деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армии. Он родился 30 июня 1907 года, был убит 5 марта 1950 года органами госбезопасности СССР.

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В октябре 2007 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины (посмертно), а в январе 2010-го года удостоил звания Бандеру.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, “поскольку он не был гражданином независимой Украины”, а 12 января 2011-го – Бандеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / США призвали союзников снять ограничения на поставки Киеву вооружений

22.08 / «Беби-бум» и рост смертности среди матерей и новорожденных — Telegraph о последствиях пандемии для развивающихся стран

26.06 / Роспотребнадзор начал проверку несогласованного концерта группы «Руки вверх»

18.02 / Новая мутация коронавируса обнаружена в Норвегии

12.08 / Украинский «Ощадбанк» объявил о победе над Сбербанком

16.07 / Арестованы подозреваемые в деле о торговле детьми

22.06 / Стало известно, зачем у россиян выкупают чеки из магазинов

06.05 / “Полный позор и унижение”. Трамп раскритиковал блокировку своих аккаунтов в соцсетях

07.01 / Чичваркин: Когда пытались отобрать мою компанию, говорили: “Как этот пидор в клоунских штанах вообще может чем-то владеть?”

28.05 / Белорусской оппозиционерке Колесниковой не разрешают встречаться с родными – сестра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика