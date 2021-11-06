Кива расстрелял портреты Бандеры и Шухевича. Видео

6 ноября в Украине отмечают День освобождения Киева.

“Мы, члены организации антифашистского движения “Патриоты – За жизнь”, решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды”, – заявил политик и начал стрелять по мишеням – портрету нацистского фюрера Адольфа Гитлера, а также портретам лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

После этого Кива пошел к памятнику советского военачальника Николая Ватутина, стал на колено и возложил цветы.

https://www.facebook.com/kivaillya/videos/3021396814750402/

Контекст:

Из-за предыдущего подобного ролика, снятого Кивой, открыто уголовное производство, сообщили в Офисе генпрокурора. 15 октября, в день убийства Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером “антифашистского движения” в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.

Шухевич – украинский политический и государственный деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армии. Он родился 30 июня 1907 года, был убит 5 марта 1950 года органами госбезопасности СССР.

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В октябре 2007 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины (посмертно), а в январе 2010-го года удостоил звания Бандеру.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, “поскольку он не был гражданином независимой Украины”, а 12 января 2011-го – Бандеру.

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