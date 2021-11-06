«Еще ни один не заболел. Говорят, мы не хотим»

В городе Облучье Еврейской автономной области весь коллектив «скорой» написал заявления об увольнении из-за отказа прививаться от COVID.

В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, в полном составе написал заявления об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. По данным местных СМИ, без услуг «скорой» в ближайшее время может остаться все население города.

«Они предупреждали, что напишут заявления на увольнение. Все 15 и написали.

Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации.

Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Владислав Коган информагентству ЕАОMedia.

Владислав Коган, главный врач скорой медицинской помощи Еврейской автономной области. Фото: инстаграм

По его словам, он разговаривал с коллективом неделю назад, но сотрудники отказались прививаться от COVID-19. «Они же все подрабатывают там в ковидном госпитале. Еще ни один не заболел. И говорят, мы не хотим», — пояснил Коган.

При этом в инстаграме департамента здравоохранения правительства ЕАО Коган говорит совсем другое. Там опубликовали заявление, в котором главврач утверждает, что увольнение сотрудников не повлияет на работу скорой помощи.

Как пояснил главврач, на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в Облученском районе, проживает около 25 тысяч человек. «По нормативам с этой нагрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи …

Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях.

Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», — уверил главврач.

Облучье находится в 159 км от Биробиджана — столицы ЕАО. По данным ЕАОMedia, после скандала в городе региональные отделения Росздравнадзора получили предписание сообщать в Следственный комитет и прокуратуру сведения о людях, участвующих в антипрививочной кампании, «особенно если этим занимаются медработники».

Фото: «Новая газета»

Антипрививочники, как напоминает информагентство, могут попасть под статью 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусматривает ограничение свободы до 3 лет) и статью 207.2 УК (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия, до 5 лет колонии).

«Мы не получили ответа на самый главный вопрос — что нам делать?»

После того, как про историю в городе Облучье написали и федеральные СМИ, история получила продолжение.

В Облученском районе число медиков, решивших уволиться из-за отказа прививаться, возросло до 27.

Как сообщил местному изданию «Набат» сотрудник скорой помощи Иван Краснослободцев, медики встретились с помощником прокурора Екатериной Старостиной.

«Присутствовали 19 сотрудников двух филиалов скорой помощи из города Облучье и села Пашково.

Выяснилось, что из этих филиалов поступило 27 заявлений на увольнение из-за принуждения к вакцинации», — рассказал Краснослободцев.

По его словам, у сотрудницы прокуратуры вызвала удивление формулировка причины увольнения — не по «собственному желанию», а из-за отказа прививаться, добавил медик.

«Работать мы готовы. Отстаньте от нас с этой прививкой!

В итоге сотрудница прокуратуры сообщила, что она не имеет права нам ничего советовать», — добавил он.

После этого, по словам сотрудника «скорой», Старостина раздала медикам анкеты с вопросами по типу «В связи с чем Вами принято заявление об увольнении?», «Разъяснялось ли Вам работодателем, о необходимости в обязательном порядке ставить прививку от новой коронавирусной инфекции?».

Фото: «Новая газета»

«Мы не получили ответа на самый главный вопрос — что нам делать? Насколько законно требование об обязательной вакцинации?», — подытожил Краснослободцев.

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Ситуация с коронавирусом в ЕАО

С начала пандемии в ЕАО, по официальным данным, выявили более 9,3 тысячи случаев заражения COVID-19, всего умерли 464 пациента. Коечный фонд для больных с коронавирусом составляет 278 коек, из них занято 89,6%. Первый компонент вакцины, по данным на 2 ноября, получили 42 603 жителя, полностью завершили вакцинацию 37 810 человек. Всего в регионе проживает порядка 156,5 тысячи человек.

Как пишет ЕАОMedia, Еврейская автономняа область оказалась в числе регионов-«аутсайдеров» вакцинации на Дальнем Востоке.

Вице-премьер Юрий Трутнев обещал выслать бригаду специалистов, которая проверит, какие меры руководство региона принимает для борьбы с распространением COVID.

В соответствие с постановлением главного санитарного врача региона Павла Копылова, предприятия в ЕАО обязаны до 15 ноября 2021 года иммунизировать от COVID-19 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Это касается в том числе и медиков. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

2 ноября коронавирусные ограничения в ЕАО ужесточили. Эпидемическая ситуация, по данным регионального Роспотребнадзора, продолжает ухудшаться в первую очередь за счет роста заболеваемости в возрастной группе 60+ (более 70% пациентов).

В регионе как минимум до 20 декабря продлили самоизоляцию, масочный режим и ограничения работы предприятий. Заведения общепита с 30 октября закрыли с 23:00 до 6:00. Кроме того, власти ввели систему QR-кодов с 1 ноября: она действует в кинотеатрах, фитнес-центрах, гостиницах. С 15 ноября обслуживание людей, не имеющих QR-кода, будет запрещено и в торговых центрах и точках общепита. Помимо этого, в регионе запрещено проведение массовых мероприятий.

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