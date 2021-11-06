 

Мезенцев рассказал о разработке символики Союзного государства

06.11.2021, 15:12, Новости дня
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Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что уже начата работа по разработке и созданию символики Союзного государства РФ и Белоруссии.

«Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим», – приводит РИА Новости заявление Мезенцева в эфире канала «Россия 1».

Спустя время символ будет появляться на всех союзных документах, сообщил секретарь.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября на заседании Высшего совета Союзного государств утвердили Военную доктрину Союзного государства, подписав союзные программы двух стран.

Также была утверждена новая концепция миграционной политики.



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