 

Российская фигуристка оказалась фигуранткой скандального дела тренера в США

06.11.2021, 15:12, Новости дня
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Несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой дела американского тренера Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс в 2020 году, в отношении которой проводится расследование из-за нарушений программы «Безопасный спорт».

По данным издания USA Today, в сентябре прошлого года 16-летнюю (на тот момент) россиянку, занимающуюся парным катанием, вывезли из дома Саппенфилд и переселили в другое жилье. Сейчас фигуристка вернулась в Москву, где продолжает тренировки. Кроме нее в доме Саппенфилд жили еще два фигуриста старше 18 лет.

Россиянка в 2019 году приехала в США для тренировок у Саппенфилд и жила у нее. 50-летняя тренер отказалась от комментариев по данному делу, передает РИА «Новости».

Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением правил программы «Безопасный спорт», девушка не должна была проживать в одном месте со взрослым тренером/спортсменом, который не является им родственником. Саппенфилд на время расследования запрещено контактировать с 12 фигуристами и тренировать других спортсменов без присутствия другого взрослого.

Ранее американская фигуристка Тара Кейн, чемпионка США 2016 года в парном катании, рассказала, что постоянные оскорбления от Саппенфилд с сексуальным подтекстом довели ее до состояния, когда она попыталась причинить себе вред.

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Александра Райсман, Маккайла Марони, а также чемпионка мира Маргарет Николз обратились к конгрессу США с требованием распустить руководство Национального олимпийского и паралимпийского комитета (НОК) страны из-за скандального уголовного дела Лоуренса Нассара. В январе 2018 года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.



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