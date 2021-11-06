Мэр Карпинска счел «глупостью несусветной» требование предъявлять QR-коды на вокзале

Глава города Карпинск в Свердловской области Андрей Клопов назвал человеческий фактор причиной скандала, случившегося на местном автовокзале, где от пассажиров потребовали предъявить QR-коды.

«Я сам удивился, когда услышал, что на вокзале Карпинска от пассажиров требуют предъявить QR-код. Такого нет ни на уровне приказа оперштаба, ни на уровне моих указаний. Глупость несусветная! Стали разбираться и выяснили, что диспетчер не совсем адекватно оценила информацию и доводит ее до людей. Человеческий фактор», – приводит Ura.ru слова Андрея Клопова.

По его словам, с перевозчиком Карпинска уже связались от имени мэра и попросили обязать подчиненных максимально корректно выполнять требования оперштаба, и не доводить ситуацию до абсурда.

«Создавать лишнего ажиотажа сейчас нельзя. Что касается штрафа, выговора и прочих санкций в отношении диспетчера, то я не сторонник этих мер. Думаю, ситуация уже исчерпана», – подытожил он.

Карпинцев возмутила новость, что из города нельзя выехать без предъявления на вокзале QR-кода. В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что подобных решений в отношении Карпинска не принималось.

Ранее в Татарстане собрались ограничить проезд в транспорте для не привитых от COVID.

До этого активисты подали первые иски в Верховный суд Татарстана с требованием признать недействительным постановление правительства республики о введении QR-кодов.