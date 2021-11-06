 

От коронавируса умер бывший и.о. премьера Украины и депутат восьми созывов Рады Звягильский

06.11.2021, 14:54, Новости дня
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Как пишет Зелькина, пять дней назад она узнала, что Звягильский попал в реанимацию в критическом состоянии.

“Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет”, – отметила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2057844447725989&id=100005013603796

Экс-нардеп Игорь Мосийчук отмечает, что Звягильский умер от осложнений после COVID-19.

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/4532682466808485

Контекст:

Звягильский был нардепом І, ІІ, ІІІ, IV, V, VІ, VІІ и VІІІ созывов. Нынешний созыв Рады – первый, в котором нет Звягильского, он даже не баллотировался на выборах.

Звягильский – Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994, кандидат технических наук, профессор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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