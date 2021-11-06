“Какая фигура”, “Очень сочненькая”. Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу

В подписи к ролику 39-летняя певица поставила два значка – “смайлик” и “сердечко”. Видео набрало больше 72 тыс. просмотров.

“И у нее двое детей… какая фигура”, – восхитилась в комментариях goddessvetlana.

“Очень сочненькая”, – прокомментировал shepordd.

“Фигура супер!” – оценила diliya609.

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Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

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