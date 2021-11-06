Украина закупит новое лекарство от коронавируса – Минздрав

Ляшко уточнил, что препарат используется сразу же после появления первых симптомов коронавируса.

“Средства у нас заготовлены для покупки. Украина в приоритетном списке на поставки из-за того, что сначала начала работать с этой компанией. Сейчас продолжаются подписание договоров, финальная стадия, и тогда перечисление средств”, – сказал глава Минздрава.

Однако конкретных сроков поставки препарата Ляшко назвать не смог: “Когда привезут не могу сказать, там много факторов”.

Также глава Минздрава рассказал о возможности производства китайской вакцины на мощностях Украины.

“Да, этот вопрос есть. И он прорабатывается. Я думаю, довольно скоро первая вакцина сойдет. Это будет не только “ковидная”, а потенциально это может быть и инактивированная вакцина против гриппа. И опять же, компания украинская сотрудничает с украинскими институтами чтобы инактивация проходила по украинским технологиям в Научно-исследовательском институте”, – сказал Ляшко.

Также, по его словам, в Украине продолжаются клинические испытания шести вакцин.

Контекст:

1 сентября в Минздраве Украины анонсировали доставку в Украину 20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab, которые используются для борьбы с COVID-19. Лекарства прибыли в Украину 4 ноября.

Как объяснял Ляшко, действуют эти препараты непосредственно на вирус – они связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу.

До недавнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Однако американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme создали противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), который выпускается в таблетках. Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания. Его уже одобрили в Великобритании.

5 ноября Pfizer объявила о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса Paxlovid. Его эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.

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