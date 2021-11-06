Кино, опасное для денег

Почему российская киноиндустрия оказалась на грани коллапса.

После губительного для отрасли прошлого локдауна во многом благодаря субсидии от государства в 4,2 млрд рублей, разделенной между продюсерами и кинотеатрами, кинотеатральная индустрия начала восстанавливаться, зритель возвращаться в кинозалы, чтобы увидеть вернувшиеся в афишу блокбастеры, а касса (спасибо, прежде всего, «Дюне», «Веному 2») вернулась к цифрам мирных времен. И вот только-только ощутили перспективу восстановления, как грянул новый локдаун, сорвав надежды и планы прокатчиков.

С конца октября по 7 ноября половина кинотеатров страны закрыта, никто не скажет, будут или нет вынужденные «каникулы» продлены. Стоит ли говорить, что крупные компании, вроде Диснея и «Централ Партнершип» передвинули релизы своих фильмов, как в грустном анекдоте, «на после».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В чем опасность нового локдауна для индустрии? Почему прокатчики и киносети бьют тревогу?

Ситуацию комментирует председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин:

— На период осеннего локдауна более 50% кинотеатров закрыты, погасли 3000 экранов, оставшаяся половина работает с QR кодами. В некоторых регионах со сложной эпидемиологической обстановкой, таких как Удмуртия, Тыва, кинотеатры закрылись давно.

После локдауна большинство регионов вводит помимо ограничений по заполняемости обязательное предъявление QR кодов, а некоторые регионы, такие как Питер, еще и ограничения по времени: зрители должны покинуть зал до 23 часов. Значит, последний сеанс — не позже 21 часа. В Питере помимо 50% заполняемости сеансы, на которых более 40 зрителей, необходимо согласовывать с Комитетом по культуре: каждый сеанс должен быть согласован.

Предлагаю правительству Российской Федерации переименовать «Список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса» в «Список отраслей экономики, наиболее опасных для предпринимательства».

Пытаемся решать уравнение с тысячами неизвестных. С такими ограничениями, которые неведомо когда заканчиваются, непонятно, что планировать дальше. Уже циркулируют разговоры, что под Новый год, даже если кинопрокат возобновится, его снова могут «выключить». Но это же не лампочка! Хотя ощущение, что властям наши проблемы до лампочки.

Проблема же не только в том, что такими решениями власти рушат частный бизнес. Муниципальным кинотеатрам проще, их город содержит, им власти помогут. С частными — труба. Но не кинотеатры же виноваты, что у нас высокая статистика заболеваний, низкая вакцинация, что когда строят вокруг мегаполисов «человейники», не задумываются о социальной инфраструктуре — новых больницах и поликлиниках, о последствиях сверхплотного заселения микрорайонов — это всё задачи, которые обязаны решать чиновники регионов, это их зона ответственности!

Раньше наказывали тех, кто виноват, и иногда думали, что делать. Теперь просто надо кого-то наказать и за чей-то счет принять меры. Например, за счет кинотеатров.

Олег Березин. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

— В чем логика: театры работают, кинотеатры закрывают?

— У нас есть подозрение, что в кинотеатрах, ресторанах, цирках, концертных залах, фитнес-клубах какой-то другой вирус. Сильно отличающийся от того, что распространяется в театрах, алкогольных магазинах или в общественном транспорте, аэропортах, забитом под завязку «Сапсане». Мы все время попадаем под раздачу.

Театры — это либо муниципальная собственность, либо федеральная. Трудно угадать, что именно думают «там наверху». Можно предположить, что театры оказались в привилегированном положении из-за большой глубины предварительной продажи билетов, случается, их покупают за несколько месяцев до спектакля. За две недели до нынешнего локдауна у крупного театра уже проданы билеты на декабрь. Возврат билетов ударит по театрам, проблемы придется решать собственникам — муниципалам и федералам. К тому же доля зрителей театра весьма мала, зато шум, который театральная общественность сгенерирует, — большой.

— Почему же киносети не шумят?

— Киносети, в основном, частные, а у нас с коммунистических времен считается, что коммерсанты — упыри, думают о доходах, а не о благе народа, человечества. Это витает в воздухе общества. А театры — они же исключительно храмы искусства!

Кинотеатры, рестораны, фитнесы — зона частного предпринимательства. В прошлом году сверху не раз звучало на рабочих совещаниях: нам пофиг, что с вами произойдет, проще платить вашим бывшим сотрудникам пособие по безработице, чем ломать голову, как помочь вашему бизнесу.

— Почему кинотеатры оказались в особенно сложной ситуации, даже в сравнении с ресторанами и фитнесом.

— Потому что сошлись два кризиса. Один связан с пандемией. Второй, безусловно, со стремительным развитием онлайн-показа. Он давно назревал. Пандемия его подстегнула. Сплюсовались негативные тренды. С развитием онлайн-сервисов у зрителей меняются привычки потребления. У многих возникла мысль, что онлайн полностью заменяет кинотеатр, но я абсолютно убежден, что эти формы могут нормально сосуществовать. Ведь и дистанционным обучением не заменить живого учителя, хотя с точки зрения государства есть большие плюсы онлайн-образования. Это не только экономия, но и контролируемые знания. Все же можно оцифровать, и никакой Дмитрий Быков не позволит себе преподавать литературу так, как сочтет нужным и важным. Наверху хотят знать и контролировать, что и как учитель в Норильске рассказывает ученикам. Все связано. Здесь общая точка беспокойства. На мой взгляд, государство не очень заинтересовано поддерживать сферу человеческой деятельности, связанную с совместной коллективной рефлексией, переживанием. Собираются вместе, смотрят кино, обсуждают его в сообществе таких же зрителей. Вопросы задают — сначала себе, потом окружающим. С точки зрения логики власти хорошего в этом нет. Государство не видит в этом удобного способа управления мозгами.

— В последнее время появились не только убежденные антиваксеры, но и борцы с кинотеатральным показом.

— Связано это с непониманием сути совместного просмотра. Порождено индивидуализмом, присущим обществу. Живем в циклопических высотках. Не хотим знать соседей по лестничным клеткам. Есть еще одна опасность. Индустрия рванула снимать кино «либо на «Оскар», либо для Netflix». Целый отряд фильмов удостаивается призов на фестивалях, это укрепляет позиции продюсеров, они получают средства на новые проекты. И в то же время посмотрите, сколько создается контента для онлайн-платформ! Этот раж подогревается и госденьгами, Фондом кино, прочими институциями, гигантскими маркетинговыми бюджетами, средствами на производство. Идет планомерный захват аудитории.

Нормальный продюсер думает: зачем рисковать, снимать для кинотеатра, строить долгосрочные перспективы — кино создается долго. А кинотеатр возьмут и закроют. Проще для онлайн или «для «Оскара».

Вижу здесь серьезную проблему. Российских фильмов, заточенных на массовый просмотр, все меньше. Тут бы Минкульту включиться, поддержать кинотеатральный показ, поменять политику. Но думаю, что они тоже не знают как. Они декларируют, что одним из главных результатов фильма является количество зрителей в кинотеатрах. Но и киносети не заинтересованы в том, чтобы абы какое кино попадало в кинозалы. И тут интересный вопрос. Кинотеатрам нужно кино для коллективного просмотра на большом экране, причем не обязательно зрелищное. Например, «Холоп» — не зрелищное кино, комедия, рассчитанная на коллективный просмотр и смех, которая только в РФ собрала 50 млн долларов. Комедию правильно смотреть в зале, заряженном общим настроением. Когда посмотрел «Горько!» дома, я не въехал, а люди в кинотеатре в общей атмосфере смеха получали удовольствие. То же касается многих жанров «коллективной эмоции» — и хоррора, и драмы, и фантастики. Я не против онлайн-просмотров, сам смотрю фильмы персонального восприятия, когда не хочу с кем-то делить эмоцию. Но это кино определенного типа.

Зрительский фильм может быть и зрелищным блокбастером, как «Веном 2», который смотреть нужно именно на большом экране, это аудиовизуальный аттракцион — и результаты его проката поставили рекорд в сложных условиях, собрав два миллиарда живых денег. Значит, это работает, значит, кинотеатр не умер, нужен только фильм, интересный большому количеству зрителей, фильм для большого экрана и коллективного просмотра.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Прогнозы, перспективы

— Много сложностей существует и без локдауна. Например, зрителей тяжело возвращать в кино после большого перерыва. Нарушен механизм регулярных премьер, он с трудом восстанавливается. Едва начало возвращаться голливудское кино. И вот снова яма: все покатилось бог знает куда. «Дисней» переносит фильмы в необозримое будущее. Давлетьяров со своим «Летчиком» улетел неизвестно куда. С этой так называемой «каникулярной» недели все ушли. И фестивальное кино, и зрительское.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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