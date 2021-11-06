Впервые в 2021 году подсудимому удалось отделаться условным сроком за фото на фоне храма

Ленинский районный суд Рязани вынес сравнительно мягкий приговор по одному из недавно заведённых дел за фото на фоне храма – 62-летний мужчина получил за оскорбление чувств верующих только год лишения свободы условно. Снимок нашли на его странице в соцсети “Одноклассники”, он был загружен в апреле 2013 года.

Судья приняла во внимание тот факт, что снимок был целиком пристойным. Пенсионер на нём оказался целиком одет, не улыбался, имел обычную для фотографирования позу, а женщины, попавшие в кадр на фоне, были с покрытыми головами. Все эти обстоятельства в итоге и спасли подсудимого от реального срока.

Как отмечают обозреватели, среди более чем сотни дел за снимки на фоне церквей, возбужденных за октябрь и ноябрь, это первый случай, когда суд оказывается настолько благосклонным к преступнику. Сторона обвинения и представитель епархии просили дать злоумышленнику два года колонии и теперь намерены оспорить приговор.

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