Впервые в 2021 году подсудимому удалось отделаться условным сроком за фото на фоне храма
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Ленинский районный суд Рязани вынес сравнительно мягкий приговор по одному из недавно заведённых дел за фото на фоне храма – 62-летний мужчина получил за оскорбление чувств верующих только год лишения свободы условно. Снимок нашли на его странице в соцсети “Одноклассники”, он был загружен в апреле 2013 года.
Судья приняла во внимание тот факт, что снимок был целиком пристойным. Пенсионер на нём оказался целиком одет, не улыбался, имел обычную для фотографирования позу, а женщины, попавшие в кадр на фоне, были с покрытыми головами. Все эти обстоятельства в итоге и спасли подсудимого от реального срока.
Как отмечают обозреватели, среди более чем сотни дел за снимки на фоне церквей, возбужденных за октябрь и ноябрь, это первый случай, когда суд оказывается настолько благосклонным к преступнику. Сторона обвинения и представитель епархии просили дать злоумышленнику два года колонии и теперь намерены оспорить приговор.
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