В МВД уточнили гражданство задержанных после избиения мужчины с ребенком в Новой Москве

Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, четвертый – уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук.

Ломанчук уточнил, что задержанными оказались «трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», передает РИА «Новости».

Вместе с тем ранее источник в МВД сообщал, что все четверо якобы являются уроженцами одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет.

Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.

Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».

В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.