В МВД уточнили гражданство задержанных после избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
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Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, четвертый – уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук.
Ломанчук уточнил, что задержанными оказались «трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», передает РИА «Новости».
Вместе с тем ранее источник в МВД сообщал, что все четверо якобы являются уроженцами одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет.
Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
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