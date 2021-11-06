 

Второе высшее образование в области искусств решили сделать бесплатным

06.11.2021, 14:18, Новости дня
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Со следующего года второе высшее образование в области искусств для россиян решили сделать бесплатным, сообщила пресс-служба кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список вузов и перечень творческих специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств.

«Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придется сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приема на бюджетное обучение», – говорится в сообщении пресс-службы кабинета, которое приводит РИА «Новости».

Получить еще одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах: это Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.

В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Уточняется, что решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Отбор претендентов с высшим образованием будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые.



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