 

В год Тигра повезет в любви. Какие знаки могут встретить свою вторую половинку

06.11.2021, 14:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владыкой 2022 года станет Тигр. Кому-то этот хищный зверь принесет немало трудностей, а кого-то щедро одарит богатством и благодатью. В этой статье мы расскажем о пяти знаках зодиака, которые с большой вероятностью встретят в 2022-м настоящую любовь и смогут наладить личную жизнь.

Телец

Вот уж кто с большой долей вероятности может расстаться в 2022-м со своим холостяцким статусом, так это Телец. Этому знаку звезды сулят встретить свою настоящую любовь. Это чувство не будет временным. Телец сможет найти ту самую вторую половинку, с которой проживет всю оставшуюся жизнь. Велика вероятность встретить своего суженого (или суженую) в апреле.

Дева

На любовном фронте улыбнется удача и Девам. Незамужние девушки в год Тигра смогут найти мужчину своей мечты и завязать с ним удачный роман, который вполне может привести к счастливому браку. Ждать приятного поворота судьбы можно уже в начале года.

Стрелец

Удачным в любовном плане будет 2022-й и для Стрельцов. Тигр подарит этому знаку множество приятных знакомств. Одинокие Стрельцы смогут найти свою родную душу и даже отправиться под венец. А Стрельцам, которым уже удалось найти любовь, представится прекрасная возможность уже в начале года укрепить свои отношения и больше времени проводить с возлюбленными.

Рак

Год Тигра будет крайне благоприятным для Раков. Этому знаку звезды сулят множество приятных приключений. Личная жизнь начнет по-настоящему бить ключом, а от свиданий не будет отбоя. Одинокие Раки наконец сумеют найти ту единственную, с которой удастся построить крепкие и счастливые отношения.

Скорпион

Гороскоп сулит для Скорпиона много любовных побед. Врожденное обаяние поможет им без труда заводить приятные знакомства. Особенно благоприятным будет май. В 2022 году Скорпионов ждет немало романтических приключений, которые подарят приятное послевкусие и смогут вылиться в счастливый брачный союз.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / Скандалы: Дорогое хобби Ильсура Метшина

22.10 / Турецкие ВВС десантируют 70 тысяч беженцев на территории ЕС

18.01 / “Глаза же опухли”: Юлия Снигирь рассказала о своем отношении к фотошопу

25.09 / Мнение: Кто обидел Путина?

06.09 / Названы самые частые гости России среди иностранных туристов

02.08 / Сколько ручкам лет? – Личное мнение

07.05 / Ученые разъяснили механизм противодействия антител спайковому белку SARS-CoV-2

26.08 / В мире: Коронавирус наносит двойной удар

14.05 / Мнение: Гля, пацаны, как мы можем!

03.06 / Петушинский суд отказался снимать Навального с учета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика