В год Тигра повезет в любви. Какие знаки могут встретить свою вторую половинку

Владыкой 2022 года станет Тигр. Кому-то этот хищный зверь принесет немало трудностей, а кого-то щедро одарит богатством и благодатью. В этой статье мы расскажем о пяти знаках зодиака, которые с большой вероятностью встретят в 2022-м настоящую любовь и смогут наладить личную жизнь.

Телец

Вот уж кто с большой долей вероятности может расстаться в 2022-м со своим холостяцким статусом, так это Телец. Этому знаку звезды сулят встретить свою настоящую любовь. Это чувство не будет временным. Телец сможет найти ту самую вторую половинку, с которой проживет всю оставшуюся жизнь. Велика вероятность встретить своего суженого (или суженую) в апреле.

Дева

На любовном фронте улыбнется удача и Девам. Незамужние девушки в год Тигра смогут найти мужчину своей мечты и завязать с ним удачный роман, который вполне может привести к счастливому браку. Ждать приятного поворота судьбы можно уже в начале года.

Стрелец

Удачным в любовном плане будет 2022-й и для Стрельцов. Тигр подарит этому знаку множество приятных знакомств. Одинокие Стрельцы смогут найти свою родную душу и даже отправиться под венец. А Стрельцам, которым уже удалось найти любовь, представится прекрасная возможность уже в начале года укрепить свои отношения и больше времени проводить с возлюбленными.

Рак

Год Тигра будет крайне благоприятным для Раков. Этому знаку звезды сулят множество приятных приключений. Личная жизнь начнет по-настоящему бить ключом, а от свиданий не будет отбоя. Одинокие Раки наконец сумеют найти ту единственную, с которой удастся построить крепкие и счастливые отношения.

Скорпион

Гороскоп сулит для Скорпиона много любовных побед. Врожденное обаяние поможет им без труда заводить приятные знакомства. Особенно благоприятным будет май. В 2022 году Скорпионов ждет немало романтических приключений, которые подарят приятное послевкусие и смогут вылиться в счастливый брачный союз.