Специалист рассказал, что качественный сон должен продолжаться не меньше семи часов

Эксперты заявляют, что здоровый сон важен для правильного функционирования организма. Но специалисты считают, что кроме длительности сна необходимо вырабатывать привычки хорошего ночного отдыха.

Людям от 18 до 60 лет нужно отдыхать не меньше 7 часов каждую ночь. Если этого не придерживаться, то может развиваться ожирение, сердечно-сосудистые болезни, депрессивные состояния и сахарный диабет. Режим сна считается главным фактором, который оказывает влияние на здоровье в целом. Разному возрасту нужно разное количество сна, и если после пробуждения человек ощущает усталость, то это говорит об отсутствии качественного сна.

Младенцам нужно отдыхать от 14-до 17 часов в сутки. Малышам до 4-х месяц – 12-16 часов с дневным отдыхом, а детям до 2-х лет достаточно 11-14 часов сна. Для возрастной группы 3-5 лет необходимо 10-13 часов отдыха, а детям до 6-12 лет – 9-12 часов.

Подростки нуждаются в сне от 8 до 10 часов, взрослым людям до 60 лет нужно не менее 7 часов сна. Для людей старшего возраста следует прибавить еще несколько часов. Если человек отдыхает меньше указанного времени, то у него появляются проблемы со здоровьем – это ожирение, заболевания сердца, инсульты, лишний вес и сахарный диабет. Недостаточность сна повышает риски несчастных случаев, усиливается боль и нарушается функция иммунной системы, уменьшается работоспособность, появляется рассеянность.

Чтобы нормализовать процесс, для начала необходимо понять, почему затруднено засыпание. Если употреблять кофеин, алкоголь и пищевые добавки незадолго до сна, то это влияет на способность погрузиться в длительный сон. Работа с гаджетами также влияет на качество ночного отдыха. Синий свет, которые излучают устройства, улучшает реакции в дневное время, но вредит режиму ночью. Работа с устройствами увеличивает длительность засыпания, снижает продолжительность быстрого сна и является причиной усталости во время пробуждения.

Для быстрого перехода в сон нужно выработать правильные привычки. Стоит слушать успокаивающую музыку, почитать книгу, в спальне должно быть уютно, темно. Спать надо ложиться в одно и то же время, засниматься физическими упражнениями, избегать стресса, удалить технику из комнаты. Если человек просыпается ночью 1-2 раза, то это говорит о нарушении процесса отдыха.

Источник: inosmi.ru