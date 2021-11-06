Эксперты: Чрезмерное употребление полезных продуктов приводит к обратному эффекту

Люди полагают, что диетические продукты приносят пользу здоровью. Но специалисты сообщают, что если не держать под контролем их объем, то большое количество элементов негативно повлияет на организм человека.

Пищевые добавки и различные продукты можно использовать, чтобы поддерживать здоровье человека. Ямагата Юко Камимура, вице-президент Медицинской ассоциации, сообщила, как нужно относиться к здоровым продуктам. Она объяснила, что из некоторых продуктов извлекли нужные компоненты, поэтому необходимо контролировать их количество. При употреблении диетических продуктов может появиться крапивница и различные высыпания на коже, желудочно-кишечные симптомы, тошнота и диарея. У женщин может сбиваться менструальный цикл.

Иногда возникает дисфункция печени, так как орган поглощает, расщепляет и хранит питательные вещества, токсины и лекарства. Есть много причин, из-за которых нарушается работа органа, но самые распространенные проблемы со здоровьем вызывают диетические продукты. Например, люди, употребляющие алкоголь, часто принимают и куркуму. Но если у человека жировой гепатоз или нарушена функция печени, куркума может ухудшать работу органа.

Также у человека из-за плохой физической формы или отсутствия активности появляется жировой гепатоз печени. Такая проблема может появиться и от применения полезной еды, напитков с концентрированными компонентами.

Если человек проходит какую-либо терапию, то обязательно нужно сообщить доктору о приеме пищевых добавок. Эксперт дала и полезные рекомендации, которые помогают правильно отфильтровать информацию о еде из множества советов. Сперва необходимо узнать, является ли автор экспертом. Далее сравнить информацию с другими данными, чтобы понять об убедительности доказательств или о расплывчатости фактов.

Источник: inosmi.ru