 

Политолог рассказал о надеждах Киева на помощь ВМС США в решении «крымского вопроса»

06.11.2021, 14:06, Разное
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Политолог Александр Асафов пояснил о надеждах Киева на помощь ВМС США в решении вопроса о возвращении Крыма Украине. По его словам, украинские политики верят в существование «безумного капитана эсминца», который решится на прямой конфликт в Черном море.
Александр Асафов решил высказать свое мнение после заявлений посла Украины в США Оксаны Макаровой. Она обратилась к западным союзникам с призывом увеличить свое военное присутствие в акватории Черного моря. Политолог считает, что эти слова демонстрируют надежду на то, что США решатся помочь в «крымском вопросе». Асафов уверен, что в Киеве не теряют надежды, что однажды какой-то безумный капитан эсминца решится развязать войну, а Украина воспользуется этим событием и попытается вернуть Крым.

Асафов также отметил, что прибытие американских кораблей в Черное море могут расцениваться как провокации, а главной их целью являются попытки вывести Российскую Федерацию на «неадекватные шаги». В таком случае в Вашингтоне эти действия были бы трактованы по-своему, становясь основанием для введения новых санкций, высказывания обвинений и совершения других антироссийских действий, цитирует политолога издание «ПолитЭксперт».



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