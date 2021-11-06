 

“15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили”. Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове

06.11.2021, 13:58, Новости дня
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“Когда вы поете мои песни, это такое счастье для артиста. Вы знаете, вот тот вот длинный путь…15 лет у меня ничего не получалось. Я пела песни, которые никто не слышал, снимала клипы, которые никто не смотрел. Только муж и мама. Но мне было мало”, – говорит певица.

Полякова отметила, что хотела, чтобы ее любили.

“И то, что я вижу на своих концертах вас, ваши улыбки и ваших детей, это говорит о том, что я таки получила эту любовь”, – сказала она, посоветовав фанатам никогда не отказываться от своих мечт.

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/videos/310545900597623/

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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