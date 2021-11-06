“Мама – ух, красотка!” Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения

“Я так тобой горжусь! Ты так красивая, современная и веселая. О такой маме мечтает каждый! С днем рождения, любимая. Пожалуйста, будь здоровенькая, а все остальное мы сделаем”, – написала 34-летняя Каменских.

“Обожаю”, – написал в комментариях к посту зять именинницы и муж Каменских, певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

“Настя, у тебя мама – ух, красотка! Поздравляю с именинницей”, – написала vita.tkach.96.

“Какая мама молодая и красивая. Здоровья ей и всего наилучшего”, – пожелала dkaramanez.

“Настюх, у тебя и мама ничего такая. Когда выбираешь жену, нужно смотреть на ее мать. Если мама ого-го, бери не раздумывая”, – прокомментировал dickermax3.8.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Лидия Каменских родилась 6 ноября 1955 года. Она выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни. Настя Каменских – единственная дочь у своих родителей.

Певица часто называет свою мать по имени, так как считает ее очень современной женщиной.

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