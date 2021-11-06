«Основная причина — недоверие к власти»

Работники скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области отказались прививаться, после чего уволились в полном составе. Ситуацию объясняет водитель бригады.

Иван Краснослободцев. Фото из личного архива

В городе Облучье и селе Пашково Еврейской автономной области сотрудники скорой помощи увольняются, отказываясь прививаться от ковида.

Руководитель Роспотребнадзора по Еврейской автономной области Павел Копылов 11 октября подписал постановление, согласно которому до 15 ноября в регионе предприятия должны обеспечить иммунизацию первым компонентом не менее 80% коллектива. Сотрудники здравоохранения, конечно, также попали под обязательную вакцинацию. При отсутствии медотвода их обязаны отстранить от работы. В связи с этим 15 работников скорой медицинской помощи в Облучье и написали заявления об увольнении.

5 ноября, у медиков состоялась встреча с представителями департамента здравоохранения ЕАО. Пока, как сообщает водитель скорой медицинской помощи Облучья, муниципальный депутат от КПРФ Иван Краснослободцев, все остаются при своих: чиновники не хотят идти на уступки, люди не хотят вакцинироваться.

— Пока мы надеемся на благоприятный исход. Все хотим работать. А прививаться не хотим. И заявления писали не с целью уволиться, а чтобы достучаться. Потому и написали заранее, а не 15-го числа поставили перед фактом, что на работу мы выйти не можем, потому что нет прививок. Сейчас есть время выработать какое-то решение. Чиновники должны делать шаг в нашу сторону.

Принуждать людей неправильно. Я прививаться не буду. Не знаю уж, как остальные себя поведут.

Сейчас коллеги не хотят общаться с прессой, я просто человек более публичный… Для меня лично основная причина такого отказа — это недоверие к власти. Я считаю, что это бизнес чей-то. Тут же власть принимает пенсионную реформу, другие законы — и тут же такая забота о здоровье населения. Удивительно… Сегодня была встреча с областными чиновниками, с прокуратурой — у людей в принципе мнение схожее. Коллеги не хотят делать прививки, потому что вакцина не прошла все экспериментальные стадии. Даже страховые компании отказываются страховать от последствий. Производители тоже гарантий не дают.

Весь коллектив СМП работает с ковидными больными. «Легких» пациентов возят в госпиталь Облучья, где сейчас лежит около 150 человек. «Тяжелых» — за 170 км в Биробиджан, там есть реанимация.

— Я сам не болел, — говорит Иван Краснослободцев. — В феврале или марте у нас брали кровь на антитела — ничего не обнаружили. И вот сегодня, за пару часов до нашего с вами разговора, старший фельдшер сообщила, что завтра или в понедельник желающие снова могут провериться. Одна из наших фельдшеров летом болела, второй фельдшер и водитель как контактные две недели сидели на изоляции.

Фото: PhotoXPress

15 человек — это весь коллектив скорой помощи Облучья. Фельдшеры, водители, уборщицы. К ним присоединились 12 коллег из Пашкова. Что дальше делать — никто не понимает. Главврач СМП Еврейской автономной области Владислав Коган заявил, что «на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется».

— Пока нас не уволили, скорая в Облучье с работой справляется. Может быть, где-то с натяжкой, фельдшера друг друга подменяют. Но если нас не станет, тяжело придется, я думаю. Какие в области есть ресурсы, чем перекрывать, мне неизвестно. К тому же сначала речь шла только о нас, 15 сотрудниках из Облучья. Однако вчера на общей встрече с помощником прокурора Облученского района Екатериной Старостиной я узнал, что заявления написали еще 12 человек из Пашкова, а в их участок входит еще несколько сел.

Сотрудник прокуратуры выясняла, оказывается ли на нас давление, объяснение взяла. Просила не увольняться.

— Если чиновники все-таки не пойдут на попятную, будете увольняться?

— Я был к готов к тому, что придется пожертвовать работой. Работал до этого в горноспасательном деле, под землей. Зимой нечем заниматься было, пошел водителем в скорую Облучья. До этого жил в другом месте, там тоже подрабатывал на скорой. Мне нравится спасать людей, оказывать помощь. Хоть зарплаты и невысокие.

— Но сейчас ведь «ковидные» выплаты, наверное, есть?

— Нам один раз летом 19 тысяч прилетело. А так — по 2, по 3, по 8 тысяч. Если в первую волну всем платили одинаково, то сейчас — от выработки. То есть ты везешь пациента в госпиталь в Биробиджан два часа — и вот за эти два часа и получаешь.

За последние сутки в ЕАО заразились коронавирусной инфекцией 48 человек, с начала пандемии — 9479 человек. Выздоровели 7974 человека (+46 за сутки). Умерли 298 человек (+1 летальный исход).

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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