Ранивший полицейского пассажир поезда Москва – Адлер попал в росгвардейца

Закрывшийся в купе пассажир поезда Москва – Адлер, ранивший из травматического пистолета полицейского, попал и в росгвардейца, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Тульской области.

«Стрелял он и в сотрудника линейного отдела полиции, и в росгвардейца (СОБРовца). И попал в обоих. Тяжесть повреждений нам даст только экспертиза», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Она отметила, что следствие оценит действия пассажира в отношении обоих сотрудников, так как они оба пострадали.

«Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия. Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии. По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по… ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении следственного управления.

Ранее сообщалось, что был задержан пассажир поезда Москва – Адлер, который ранил из оружия полицейского, пытавшегося уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся.