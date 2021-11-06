 

Прокачку газа по «Ямалу – Европе» остановили

06.11.2021, 13:23, Новости дня
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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европе» в ФРГ после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию прекратилась с 9.00 мск. Реверсные поставки начались с 10.00 мск и составляли в период до 12.00 мск почти 140 тыс. кубометров в час, передает РИА «Новости».

Ранее прокачка по трубопроводу прекратилась в субботу и была возобновлена через пять дней.

Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.



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