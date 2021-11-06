Устроивший стрельбу по машине врача в Асбесте написал явку с повинной

Задержанный за стрельбу по зданию больницы в городе Асбест, где лечатся больные COVID, и машине врача-реаниматолога, признался в преступлении и написал явку с повинной, сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

«Чтобы установить личность подозреваемого представители МВД отработали 1141 владельца оружия 12 калибра, именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП. 5 ноября полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СК по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие»,– приводятся слова Горелых на сайте регионального МВД.

Как добавили в СУ СК, следователями проведен допрос мужчины, после чего его показания были проверены на месте происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения, подчеркнули в следственном комитете.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Больница после обстрела работает в штатном режиме, в здании заменяют поврежденные пулями стекла.